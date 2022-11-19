Красногорск, 19 ноября, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Сотрудники Следственного комитета России по Московской области приступили к проверке факта массовой драки на складе коммерческой компании в Подмосковье и выяснения обстоятельств произошедшего, сообщает 19 ноября пресс-служба СК РФ.

Kremlin.ru Глава СК РФ Александр Бастрыкин

Ранее сообщения о массовой драке среди мигрантов на складе в Московской области появились в социальных сетях. Отмечалось, что конфликт произошел из-за места в очереди на досмотр.

Следственными органами СК РФ по Московской области организована процессуальная проверка. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе СК РФ по Подмосковью представить доклад по итогам проверки.