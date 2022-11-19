Москва, 19 ноября, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Беспрецедентным и провокационным является решение властей Польши об отказе министру иностранных дел России Сергею Лаврову в участии в заседании СМИД ОБСЕ в Лодзи, которое состоится 1–2 декабря. Об этом 19 ноября говорится в заявлении пресс-службы МИД РФ.

Дарья Антонова, ИА REGNUM МИД РФ

«Решение Польши, являющейся действующим председателем ОБСЕ, отказать министру иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в г. Лодзь 1–2 декабря с. г. беспрецедентно и провокационно», — говорится в сообщении.

Также подчёркивается, что такое решение несовместимо со статусом председателя организации, в которой в качестве суверенных и независимых стран на условиях полного равенства участвует 57 государств.

Кроме того, отмечается, что в связи с этим решением властей Польши российскую делегацию на мероприятии возглавит постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что совместная декларация, принятая по итогам саммита лидеров G20, который прошёл на Бали в Индонезии, является хорошим результатом.