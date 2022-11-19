Очевидцы заявили о взрыве на газопроводе у посёлка Бергардовка

Мурино, Ленинградская область, , 15:54 — REGNUM В районе города Мурино Ленинградской области произошёл сильный пожар. Кадры с бушующим пламенем 19 ноября размещают свидетели произошедшего на своих страницах в соцсетях и в телеграм-каналах.

Взрыв Niklas Freidwall

На выложенных в интернет видеозаписях запечатлён огромной столб огня, находящийся за пределами города, от которого в небо поднимаются густые клубы дыма.

При этом, по данным телеграм-канала Mash, очевидцы сообщили о взрыве газопровода в районе посёлка Бергардовка, в результате чего в Мурино дрожали стены домов и окна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что согласно предварительным данным, причиной взрыва в жилом доме в посёлке городского типа Тымовское в Сахалинской области стал 20-литровый газовый баллон.