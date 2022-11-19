Около Мурино под Санкт-Петербургом произошёл сильный пожар
Очевидцы заявили о взрыве на газопроводе у посёлка Бергардовка
Мурино, Ленинградская область,
19 ноября 2022, 15:54 — REGNUM В районе города Мурино Ленинградской области произошёл сильный пожар. Кадры с бушующим пламенем 19 ноября размещают свидетели произошедшего на своих страницах в соцсетях и в телеграм-каналах.
На выложенных в интернет видеозаписях запечатлён огромной столб огня, находящийся за пределами города, от которого в небо поднимаются густые клубы дыма.
При этом, по данным телеграм-канала Mash, очевидцы сообщили о взрыве газопровода в районе посёлка Бергардовка, в результате чего в Мурино дрожали стены домов и окна.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что согласно предварительным данным, причиной взрыва в жилом доме в посёлке городского типа Тымовское в Сахалинской области стал 20-литровый газовый баллон.
История вопроса
К началу 2019 года в России было газифицировано около 44 млн квартир или 2/3 жилого фонда.
Ежегодно в России происходит около 20 аварий, связанных с взрывом бытового газа. В последние годы частота взрывов нарастает.
Среди причин взрывов – техническая неисправность газового оборудования, а также ошибки или невнимательность людей. Подавляющее число инцидентов с газом вызвано нарушением правил эксплуатации оборудования.
В связи с этим руководство России может принять решение «оборудовать дома при капремонте специальными автоматизированными системами. Техника должна оповещать о высокой концентрации бытового газа в квартире аварийно-диспетчерскую службу, автоматически дистанционно перекрыть подачу газа, открыть аварийные вентиляционные люки или включить дополнительную вентиляцию».