Мурино, Ленинградская область, 19 ноября, 2022, 15:54 — ИА Регнум. В районе города Мурино Ленинградской области произошёл сильный пожар. Кадры с бушующим пламенем 19 ноября размещают свидетели произошедшего на своих страницах в соцсетях и в телеграм-каналах.

Niklas Freidwall Взрыв

На выложенных в интернет видеозаписях запечатлён огромной столб огня, находящийся за пределами города, от которого в небо поднимаются густые клубы дыма.

При этом, по данным телеграм-канала Mash, очевидцы сообщили о взрыве газопровода в районе посёлка Бернгардовка, в результате чего в Мурино дрожали стены домов и окна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, согласно предварительным данным, причиной взрыва в жилом доме в посёлке городского типа Тымовское в Сахалинской области стал 20-литровый газовый баллон.