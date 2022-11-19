Осло, 19 ноября, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Число случаев кражи продуктов питания в магазинах Норвегии резко увеличилось. Об этом 19 ноября сообщает норвежский телеканал TV 2 NORGE.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Продукты на прилавке

Уточняется, что в торговой сети Norgesgruppen и нескольких полицейских округах в последнее время замечен резкий рост случаев краж продуктов питания.

Также указывается, что в магазине Rema 1000 рассказали, что если раньше чаще всего молодые люди крали сладости, газировку и энергетические напитки, то теперь в это число из-за нехватки денег входят пожилые люди и семьи с детьми, крадущие продукты питания и потребительские товары.

При этом отмечается, что в Западном полицейском округе страны рассказали, что рост мелких краж (на 14%) был отмечен в июле, в то же время, в Трёнделаге наблюдается противоположная тенденция

Кроме того, добавляется, что похожая ситуация с кражами еды наблюдается в Швеции, где, по информации шведской ассоциации предприятий торговли, количество таких краж в третьем квартале выросло на 5%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкое издание Die Welt написало, что в течение ближайшего времени мясо в Германии может стать дефицитным товаром.