Москва, 19 ноября, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Попытки обоснования претензий США на остров Врангеля являются примером одной из экстремистских инициатив американских экспертов, заявил посол по особым поручениям МИД, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов РИА Новости.

(сс) Boris Solovyev Берега острова Врангеля

Ранее один из авторов американской деловой газеты The Wall Street Journal Томас Дэнс опубликовал материал, в котором говорится о претензиях США на российский остров Врангеля, расположенный в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским морем и Чукотским морем.

Посол по особым поручениям МИД отметил, что его не удивило появление подобных экстремистских инициатив на фоне беспрецедентного обострения отношений между Россией и США. Корчунов напомнил, что Томас Дэнс ранее входил в Комиссию по арктическим исследованиям США, однако был изгнан оттуда по причине профнепригодности.

Корчунов добавил, что официальные лица США не оспаривают принадлежность России острова Врангеля. Он подчеркнул, что в случае появления подобных претензий Россия незамедлительно ответит на провокацию.

«Попытки предъявить России территориальные претензии, произвольно трактуя факты и переписывая историю, заведомо контрпродуктивны и чреваты последствиями», — подытожил Корчунов.