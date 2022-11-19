Российские военные уничтожили более 60 боевиков ВСУ и наёмников

Москва, , 15:35 — REGNUM Российские военные сорвали попытки совместного наступления боевиков ВСУ с иностранными наёмниками на купянском направлении. Об этом 19 ноября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

«На купянском направлении активными действиями российских войск сорваны атаки ротных тактических групп ВСУ, усиленных наемниками, из районов населенных пунктов Першотравневое, Кисловка, Крахмальное Харьковской области», — сказал он.

Также Конашенков уточнил, что в результате поражения огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации ВС России было уничтожено свыше 60-ти киевских боевиков и наёмников, а также три танка, одна БМП и два бронетранспортера ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что обстрел вооруженными формированиями преступного киевского режима посёлка Суземка Брянской области из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» расследуют следователи.