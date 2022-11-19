Москва, 19 ноября, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Российские военные сорвали попытки совместного наступления боевиков ВСУ с иностранными наёмниками на купянском направлении. Об этом 19 ноября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«На купянском направлении активными действиями российских войск сорваны атаки ротных тактических групп ВСУ, усиленных наемниками, из районов населенных пунктов Першотравневое, Кисловка, Крахмальное Харьковской области», — сказал он.

Также Конашенков уточнил, что в результате поражения огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации ВС России было уничтожено свыше 60 киевских боевиков и наёмников, а также три танка, одна БМП и два бронетранспортера ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что обстрел вооруженными формированиями преступного киевского режима посёлка Суземка Брянской области из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» расследуют следователи.