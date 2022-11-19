Тбилиси, , 15:34 — REGNUM В организме бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили выявлено повышенное содержание ртути и других тяжёлых металлов. Об этом заявила мать Саакашвили Гиули Аласания, сообщает РИА Новости.

Михаил Саакашвили European People's Party

Аласания рассказала, что повышенное содержание металлов выявлено в ходе обследования Саакашвили в клинике. Среди выявленных элементов она назвала ртуть, барий и таллий.

«Согласно отчёту, это интоксикация, и дает основание для немедленного освобождения. Не могу ничего сказать… Человек изолированный, сам бы он не проглотил», — подчеркнула мать экс-президента.

Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года в связи с несколькими уголовными делами. В тюрьме Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года он переведён в клинику в Тбилиси в связи с ухудшением состояния здоровья.

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