Приморский край, , 16:00 — REGNUM В Приморском крае возбуждено уголовное дело по факту реализации мороженой сайры от имени ликвидированного юридического лица на сумму более 380 млн рублей. Как сообщили 17 ноября в пресс-службе прокуратуры региона, дело было возбуждено по результатам оперативной работы УЭБ и ПК МВД России по Приморскому краю по ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство с получением дохода в особо крупном размере). Ход и результаты расследования находятся на личном контроле прокурора Приморского края.

Рыба (сс) Duangphorn Wiriya

Как сообщает «МК-Сахалин», в конце октября стало известно, что сахалинскому предприятию ООО Рыбокомбинат «Островной» грозит штраф в размере 300 тысяч рублей за перевозку и хранение партии минтая весом около 117 тонн с нарушением температурного режима. Замер Россельхохнадзора показал, что температура в толще продукции составила — 15,1°С, — 15,2°С и — 16,3°С при необходимых — 18 °С, отмечает издание. Рыба была загружена на территории ОАО «Владивостокский морской рыбный порт». Отправителем и получателем груза являлось ООО Рыбокомбинат «Островной».

В прошлом году «Владивостокский морской рыбный порт» уже фигурировал в криминальной сводке. В марте 2021 года по фактам контрабанды «стратегически важных товаров» в крупном размере было возбуждено девять уголовных дел по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере). Одним из фигурантов стал учредитель Владивостокского морского рыбного порта Денис Сарана — он был задержан, , а затем помещен под домашний арест, в порту прошли обыски. Ущерб государству оценивается примерно в один миллиард рублей. Как отмечают эксперты, проблемы в рыбной отрасли Дальнего Востока назревали не один год и достигли такого состояния, что требуют внимания федерального центра.