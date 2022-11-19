Следователи проведут факт обстрела ВСУ посёлка Суземка в Брянской области

Москва, , 15:23 — REGNUM Обстрел вооруженными формированиями преступного киевского режима посёлка Суземка Брянской области из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» расследуют следователи. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Сотрудник СК РФ Vnovgorod.sledcom.ru

Отмечается, что при обстреле киевскими нацистами посёлка Суземка в Брянской области, который находится на границе России с территорией б. УССР, получили повреждения местная школа и подстанция, а также отсутствует электроснабжение. При этом никто не пострадал.

«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего, действиям причастных к преступлениям лиц будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава так называемой прокиевской администрации Запорожской области Александр Старух написал, что после повреждения трубопровода часть временно оккупированного боевиками ВСУ города Запорожье осталась без отопления, без тепла остаются 17 тысяч абонентов.