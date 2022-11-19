Власти Болгарии задержали подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле

София, , 15:10 — REGNUM На территории Болгарии задержали пятерых человек, которые подозреваются в причастности к теракту в центре Стамбула. Об этом 19 ноября сообщает болгарский телеканал Nova.

Задержание Ukr-online.com

По данным источника, три человека из этого числа — граждане Молдавии, а ещё один имеет арабское происхождение.

Также указывается, что всех задержанных подозревают в том, что они содействовали подозреваемому в совершении теракта в Стамбуле.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что указание о теракте в Стамбуле было получено из сирийского Манбиджа.