В Болгарии задержаны пять подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле
Власти Болгарии задержали подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле
София,
19 ноября 2022, 15:10 — REGNUM На территории Болгарии задержали пятерых человек, которые подозреваются в причастности к теракту в центре Стамбула. Об этом 19 ноября сообщает болгарский телеканал Nova.
Задержание
Ukr-online.com
По данным источника, три человека из этого числа — граждане Молдавии, а ещё один имеет арабское происхождение.
Также указывается, что всех задержанных подозревают в том, что они содействовали подозреваемому в совершении теракта в Стамбуле.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что указание о теракте в Стамбуле было получено из сирийского Манбиджа.
История вопроса
Террористические атаки в Турции. Жертвами взрывов становятся как местные жители и военные, так и туристы. Чаще всего теракты происходят в крупных городах - Стамбуле, Анкаре, Газиантепе.
Среди организаторов терактов – как ИГИЛ*, так и курдские радикалы.
Для террористических атак используются подрывы заминированных автомобилей, атаки смертников.
Одним из наиболее заметных терактов последних лет стала атака в аэропорту Стамбула 28 июня 2016 года. Тогда погибли 45 человек, ранения получили 163 человека. Ответственность за теракт на себя взяло ИГИЛ*.
В ноябре 2018 года турецкий суд приговорил шестерых террористов, причастных к нападению в аэропорту, к пожизненному заключению.
*- радикальная организация, деятельность которой запрещена в России.