В Белоруссии заявили об отсутствии планов по ввязыванию в конфликты

Минск, , 14:55 — REGNUM У Белоруссии нет планов по вмешательству в какие-либо конфликты. Об этом 19 ноября заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин в ходе посвященного принятию военной присяги новым пополнением мероприятия, его слова приводит агентство БелТА.

Виктор Хренин President.gov.by

«В наших планах нет никаких мыслей ввязываться в какие-то конфликты», — сказал он.

Кроме того, глава минобороны Белоруссии уточнил, что белорусские военнослужащие нового призыва во время боевой подготовки примут участие во всех подобных мероприятиях, запланированных на 2023 год, включая совместное с Россией учение «Щит Союза — 2023».

«Учитывая особенности современных конфликтов, на сегодняшний день мы очень внимательно анализируем и изучаем опыт современных войн. И эти знания включаем в процесс боевой подготовки», — добавил Хренин.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября президент республики Александр Лукашенко заявил, что бБелорусские производители сельхозпродукции занимают достойные позиции в мировых рейтингах, несмотря на санкции.