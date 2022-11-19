Мелитополь, , 14:52 — REGNUM Плановые тренировки и боевое слаживание подразделений Вооружённых сил Российской Федерации и Росгвардии пройдут в пригороде Мелитополя 19 ноября. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Друзья, пожалуйста, сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь панике!» — призвал Рогов, отметив, что звуки взрывов и стрельбы могут быть слышны в самом городе.

Предыдущие учения в пригороде Мелитополя прошли 17 ноября. Они также были направлены на боевое слаживание подразделений ВС РФ.