Часть захваченного Киевом Запорожья осталась без отопления
Свыше 17 тысяч человек в захваченом Киевом Запорожье остались без отопления
Киев,
19 ноября 2022, 14:39 — REGNUM После повреждения трубопровода часть временно оккупированного боевиками ВСУ города Запорожье осталась без отопления, без тепла остаются 17 тысяч абонентов. Об этом 19 ноября сообщил глава так называемой прокиевской администрации Запорожской области Александр Старух в своём телеграм-канале.
Взрыв
ГУ МЧС РФ по Чеченской республике
«Взрывы ракет привели к повреждению трубопроводов централизованного отопления и прекращению подачи теплоносителя в 123 многоэтажных дома, в которых проживает более 17 тысяч абонентов», — написал он в своём сообщении.
При этом ранее Старух сообщал об ударах, которые были нанесены по промышленному объекту в Запорожье.
Как передавало ИА REGNUM, ранее глава движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что удары по складу боеприпасов киевских нацистов и по производственным цехам ремонта авиатехники на территории завода «Мотор Сич» во временно оккупированном боевиками ВСУ городе Запорожье нанесли российские военные.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.