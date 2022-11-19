Свыше 17 тысяч человек в захваченом Киевом Запорожье остались без отопления

Киев, , 14:39 — REGNUM После повреждения трубопровода часть временно оккупированного боевиками ВСУ города Запорожье осталась без отопления, без тепла остаются 17 тысяч абонентов. Об этом 19 ноября сообщил глава так называемой прокиевской администрации Запорожской области Александр Старух в своём телеграм-канале.

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«Взрывы ракет привели к повреждению трубопроводов централизованного отопления и прекращению подачи теплоносителя в 123 многоэтажных дома, в которых проживает более 17 тысяч абонентов», — написал он в своём сообщении.

При этом ранее Старух сообщал об ударах, которые были нанесены по промышленному объекту в Запорожье.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что удары по складу боеприпасов киевских нацистов и по производственным цехам ремонта авиатехники на территории завода «Мотор Сич» во временно оккупированном боевиками ВСУ городе Запорожье нанесли российские военные.