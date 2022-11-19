Авдеевка, ДНР, 19 ноября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. В ходе наступательных действий российскими войсками в районе населённого пункта Авдеевка в Донецкой Народной Республике уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Об этом сообщает Минобороны России в сводке от 19 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

Всего в результате наступательных действий в этом регионе российские войска за сутки уничтожили боле 120 боевиков киевского режима, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей. Также поражены пункты управления в районах населённых пунктов Серебрянка и Водяное.

Радары лёгкой артиллерийской разведки AN/TPQ-50 могут устанавливаться на мачтах и треногах или на лёгких транспортных средствах. Этот радар является усовершенствованной версией систем AN/TPQ-48, стоящих на вооружении США с 2001 года.