В Киеве считают, что ВСУ могут захватить Крым к середине декабря

Киев, , 14:26 — REGNUM Боевики преступного режима Киева способны завершить военные действия на территории б. УССР к концу весны 2023 года и оккупировать российский Крым к середине декабря. Об этом 19 ноября заявил так называемый заместитель министра обороны киевского режима Владимир Гаврилов в интервью британскому телеканалу Sky News.

Также он назвал угрозу ядерного удара РФ по территории б. УССР низкой и добавил, что, по его мнению, даже если Москва решится на такой шаг, боевики киевского режима не прекратят боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-министр финансов США в администрации бывшего американского президента Дональда Трампа — Стивен Мнучин, заявил, что в данный момент уже пора начинать переговоры по конфликту на территории б. УССР.