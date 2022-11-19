В Киеве заявили, что ВСУ «могут» закончить боевые действия к весне
В Киеве считают, что ВСУ могут захватить Крым к середине декабря
Киев,
19 ноября 2022, 14:26 — REGNUM Боевики преступного режима Киева способны завершить военные действия на территории б. УССР к концу весны 2023 года и оккупировать российский Крым к середине декабря. Об этом 19 ноября заявил так называемый заместитель министра обороны киевского режима Владимир Гаврилов в интервью британскому телеканалу Sky News.
Также он назвал угрозу ядерного удара РФ по территории б. УССР низкой и добавил, что, по его мнению, даже если Москва решится на такой шаг, боевики киевского режима не прекратят боевых действий.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-министр финансов США в администрации бывшего американского президента Дональда Трампа — Стивен Мнучин, заявил, что в данный момент уже пора начинать переговоры по конфликту на территории б. УССР.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.