Москва, 19 ноября, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Активные действия российских войск привели к срыву атак групп киевского режима на купянском направлении, говорится в сводке Минобороны России от 19 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

Атаки киевского режима проводились ротными тактическими группами из районов населённых пунктов Першотравневое, Кисловка и Крахмальное в Харьковской области. Отмечается, что в атаках были задействованы наёмники. Огнём артиллерии и ударами авиации уничтожено более 60 боевиков киевского режима и наёмников, три танка, два бронетранспортёра и боевая машина пехоты.

В сводке Минобороны РФ сообщается, что за истекшие сутки авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены девять пунктов управления войсками киевского режима. В частности, нанесены удары по пунктам управления в районах населенных пунктов Кисловка, Ивановка, Крахмальное и Берестовое.