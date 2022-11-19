Во Франции призвали перестать оказывать поддержку Зеленскому

Париж, , 14:14 — REGNUM Депутат Национального собрания Франции лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян призвал французские власти перестать оказывать поддержку главе киевского режима В. Зеленскому, пытающемуся развязать третью мировую войну. Он написал об этом 19 ноября на своей странице в одной из соцсетей.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Зеленский, отправив ракеты в Польшу и обвинив в этом Россию, попытался спровоцировать третью мировую войну! Это акт безумия», — написал он в своём сообщении.

Кроме того, Дюпон-Эньян призвал создать план мирного урегулирования конфликта на территории б. УССР и перестать оказывать помощь этому «опасному человеку» (Зеленскому. — прим. ред.).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший начальник Генштаба Армии Чехии генерал Йиржи Шедивы заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский распространил непроверенную информацию, обвинив Россию в ракетном ударе по Польше