Ханты-Мансийск, , 15:09 — REGNUM Семья из Ханты-Мансийска передала Гуманитарному добровольческому корпусу Югры микроавтобус УАЗ, так называемую «буханку». Об этом сообщается на странице волонтёрской организации «ВКонтакте».

Военная Операция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Для нас это просто чудо и расширение возможностей оказывать помощь в труднодоступных местах, куда не доехать на обычном транспорте, к людям нуждающимся в помощи и к нашим бойцам на территории СВО. Огромная благодарность от каждого добровольца Людмиле и ее супругу Андрею за щедрость и неравнодушие», — благодарят волонтёры хантымансийцев.

Волонтёры добавили, что «железные кони» имеют особенность ломаться, и автомобиль пришёлся очень кстати. Это расширит возможности помощи жителям новых регионов России — доставку продовольствия, медикаментов, средств личной гигиены.

«Это от всей семьи, дочка тоже захотела вложиться. Ребятам, нашим бойцам, желаем здоровья, удачи! Чтобы они все вернулись домой живыми и здоровыми. Победа будет за нами!» — передала Людмила привет югорчанам, сражающимся на рубежах нашей Родины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что благотворители из Ханты-Мансийского автономного округа отправили участникам специальной военной операции пять внедорожников «УАЗ».

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