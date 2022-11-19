Ханты-Мансийск, 19 ноября, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Семья из Ханты-Мансийска передала Гуманитарному добровольческому корпусу Югры микроавтобус УАЗ, так называемую «буханку». Об этом сообщается на странице волонтёрской организации «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Военная Операция

«Для нас это просто чудо и расширение возможностей оказывать помощь в труднодоступных местах, куда не доехать на обычном транспорте, к людям нуждающимся в помощи и к нашим бойцам на территории СВО. Огромная благодарность от каждого добровольца Людмиле и ее супругу Андрею за щедрость и неравнодушие», — благодарят волонтёры хантымансийцев.

Волонтёры добавили, что «железные кони» имеют особенность ломаться, и автомобиль пришёлся очень кстати. Это расширит возможности помощи жителям новых регионов России — доставку продовольствия, медикаментов, средств личной гигиены.

«Это от всей семьи, дочка тоже захотела вложиться. Ребятам, нашим бойцам, желаем здоровья, удачи! Чтобы они все вернулись домой живыми и здоровыми. Победа будет за нами!» — передала Людмила привет югорчанам, сражающимся на рубежах нашей Родины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что благотворители из Ханты-Мансийского автономного округа отправили участникам специальной военной операции пять внедорожников «УАЗ».