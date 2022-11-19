Каир, 19 ноября, 2022, 14:00 — ИА Регнум. На первой в Египте атомной электростанции (АЭС) «Эль-Дабаа», которая строится с участием России, началось строительство энергоблока №2. Об этом 19 ноября сообщает РИА Новости.

АЭС

Уточняется, что торжественная церемония заливки первого бетона, которая означает фактическое начало сооружения энергоблока, прошла на его площадке.

Также указывается, что в ней участвовали министр электричества и возобновляемой энергетики Египта Мохаммед Шакер, председатель египетского Управления по атомным электростанциям (NPPA) Амгад эль-Вакиль, генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев, старший вице-президент АО АСЭ по управлению проектами сооружения АЭС Александр Корчагин, и проектные команды инжинирингового дивизиона «Росатома» и NPPA.

«Запуск АЭС будет играть важнейшую роль в социально-экономической и технологической жизни Египта и даст толчок для постепенного перехода промышленности и экономики страны к низкоуглеродным источникам. Это создаст прочный фундамент для уверенного и устойчивого развития Египта на десятилетия вперёд», — сказал в ходе церемонии глава Росатома.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября директор Департамента ядерной защиты и безопасности МАГАТЭ Густаво Карузо заявил, что власти Японии демонстрируют готовность провести безопасный сброс очищенной от радиации воды с аварийной АЭС «Фукусима-1».