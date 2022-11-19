Москва, , 13:57 — REGNUM Правительство России прорабатывает новые механизмы формирования цен для расчёта с дружественными странами без привязки к доллару США. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники в правительстве.

Курс валют Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сейчас при торговле с дружественными странами в национальных валютах для расчёта их курса используется текущий курс этих валют по отношению к доллару США. По данным издания, Банк России и Минфин РФ разрабатывают альтернативный механизм определения курс валют.

Рассматривается несколько вариантов, включая использование корзины валют. Также рассматривается привязка курсов к золоту или нефти.

О проработке этого механизма рассказал и представитель неназываемого крупного банка. Собеседник добавил, что считает единственной альтернативой кросс-курс через юань.