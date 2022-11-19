Архангельск, 5 мая, 2020, 18:08 — ИА Регнум. Учреждения культуры Архангельской области подготовили обширную программу, посвященную 75-летию Победы. Как сообщили ИА REGNUM в министерстве культуры, на интернет-площадках будут транслировать спектакли, концерты и митинг.

Стартует онлайн-программа 6 мая. В этот день в 15.00 на сайте Северного русского народного хора в начнется концерт ансамбля «Северные жемчуга». 7 мая в 12.00 Дом народного творчества покажет гала-концерт «Хрустальная туфелька. В танце победной весны». В этот же день в 17.00 на сайте Архангельского молодежного театра начнется трансляция спектакля «Ах, война, что ты сделала подлая» (документальные монологи артистов).8 мая в 11.00 Дом народного творчества покажет концерт «Музыка Победы» с участием хоровых коллективов. А в 15.00 — начнется трансляция плац-концерта духовых оркестров. Архангельский молодежный театр этот день покажет музыкально-поэтическую композицию «Все пули в одного». 9 мая Дом народного творчества приглашает посмотреть на своей площадке историю Победы в поэзии, прозе, эссе и воспоминаниях. Трансляция программы «Нам этот мир завещано беречь» начнется в 9.00. В 11:00 начнется показ торжественного митинга, который состоялся в Архангельске в 2018 году. В 17.00 зрителям покажут концерт посвященный Дню Военно-Морского Флота России и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, состоявшийся в 2015 году. В это же время на сайте Архангельского молодежного театра начнется спектакль по роману С. Алексиевич «У войны не женское лицо», а Архангельский театр драмы покажет зрителям спектакль «Василий Теркин». Завершится онлайн-программа киноконцертом симфонического оркестра «И помнит мир спасенный». Его трансляцию Поморская филармония начнет в 19.00.

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