Красногорск, , 19:47 — REGNUM Свалки не просто портят вид пригородов и полей — они наносят серьёзный вред окружающей среде. Благодаря национальному проекту «Экология», ещё в трёх регионах России — Московской, Самарской областях и Крыму — стало чище, там закончилась рекультивация свалок. Отходы утрамбовали, установили защитный экран и подпорную стену, выкачали свалочный газ, а после утилизации мусора на территориях бывших полигонов посадили многолетние растения. В Алтайском крае пошли дальше: местные учёные заявили, что после рекультивации мусорных полигонов на них можно выращивать корм для сельхозживотных.

Свалка Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, на подмосковном полигоне «Парфёново» удалось освободить площадь в 16 гектаров: утилизирован миллион кубинским метров мусора.

Как пояснил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, «Парфеново» — один из самых больших полигонов Подмосковья, его общая площадь составляет 16 гектаров, объем накопленных отходов — свыше миллиона кубометров, полигон принимал отходы с 1983 года:

«Изначальное складирование мусора осуществлялось в отработанный песчаный карьер, без какой-либо инженерной подготовки и оценки возможности использования земель. Ввиду многочисленных нарушений эксплуатация полигона была прекращена решением суда в феврале 2015 года. После этого объект был включен в федеральный проект «Чистая страна», в 2019 году разработана проектно-сметная документация по рекультивации, и на следующий год начались работы».

Подрядная организация, компания провела работы по формированию тела полигона, устройство защитного экрана, подпорной стены, систем сбора и утилизации свалочного газа, системы сбора и обезвреживания фильтрата. На последней стадии работ на тело полигона уложили плодородный слой почвы, высадили многолетние травы и благоустроили территорию. Администрация Сергиево-Посадского округа в 2023 году продолжит работы биологического этапа и эксплуатацию установленного оборудования. В дальнейшем рекультивированный полигон планируется использовать в рекреационных целях.

В Самарской области состоялась рекультивация несанкционированной свалки отходов в районе Октябрьска. Там расчистили всего три гектара, но жизнь 26 тысяч человек стала комфортнее. По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенка, с нелегального полигона недалеко от поселка Чкалова в Кировском районе уже вывезено 45 тысяч тонн мусора, работы продолжаются. На этой территории в дальнейшем планируется высадить деревья.

«За два с половиной года регоператор провел колоссальную работу в этом направлении. Как показывает практика, собственники земельных участков стали серьезнее относиться к уведомлениям от регионального оператора, и это радует, — отметил директор ЭкоСтройРесурс Михаил Захаров. — В большинстве случаев они приступают к ликвидации свалки, не дожидаясь судебных разбирательств. В случае игнорирования регоператор приступает к уборке сам, а потом возмещает затраты в судебном порядке».

В Барнауле полигон ТКО действует с 1975 года и заполнен уже на 98%. Номинальный срок его эксплуатации должен закончиться в декабре 2023 года, после чего полигон необходимо будет рекультивировать. Предложенная учеными АГАУ технология позволяет не только решить проблемы рекультивации нарушенных земель, но и выращивать на бывших полигонах кормовые травы для сельскохозяйственных животных.

«С каждым годом растут объемы мусора, полигоны переполнены. Необходим грунт, чтобы закрыть полигон и рекультивировать его. Мы разработали технологию использования для этих целей осадков сточных вод, которые находятся на иловых площадках очистных сооружений. С их помощью также можно создать стабильный агроландшафт и получить высокую урожайность, выращивая многолетние травы и зерновые культуры на корм для сельхозживотных. Это первая подобная технология рекультивации в России», — пояснил суть работы доктор технических наук, профессор АГАУ Анатолий Тиньгаев.

По его совам, итоги эксперимента наглядно продемонстрировали наибольшую урожайность многолетних трав — костреца безостого, фестулолиума и тритикале — на участке, где использовался осадок сточных вод.

«Если мы после рекультивации не будем заниматься хозяйственной деятельностью, то на территории полигона может вновь появиться свалка. При использовании нашей технологии для создания агроландшафта от ведения хозяйственной деятельности можно получать еще и экономическую выгоду», — уточняет плюсы разработки профессор Алтайского аграрного университета.

Как сообщало ИА REGNUM, опасные объекты ликвидируют ежегодно. Нацпроект «Экология» занимается их устранением и рекультивацией пострадавших земельных участков. До 2024 года планируется избавиться от более 190 свалок и 88 объектов накопленного вреда.