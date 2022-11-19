В США заявили, что уже пришло время переговоров по конфликту Киева и России

Вашингтон, , 13:45 — REGNUM В данный момент уже пора начинать переговоры по конфликту на территории б. УССР. Такое мнение 19 ноября высказал экс-министр финансов США в администрации бывшего американского президента Дональда Трампа — Стивен Мнучин в беседе с телеканалом CNBC на полях саммита по Ближнему Востоку и Африке, проходящего в Институте Милкена в Калифорнии.

Стивен Мнучин Treasury.gov

По словам Мнучина, вопрос о начале таких переговоров назрел уже достаточно давно.

«О, я абсолютно уверен, что пришло время для переговоров. В лучшем случае мы можем остановить боевые действия, даже если нет постоянного перемирия», — сказал он.

Также экс-глава минфина США отметил, что во время встречи председатель КНР Си Цзиньпина с американским президентом Джо Байденом он рассчитывал, что они могли бы совместно решить этот вопрос.

При этом Мнучин указал, что при затягивании конфликта на территории б. УССР страны Европы могут получить непоправимые последствия.

Как передавало ИА REGNUM, ранее врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что в настоящее время силы Народной милиции (НМ) ДНР ведут продвижение по всей линии фронта.