Токио, 19 ноября, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Запуск лунного посадочного аппарата HAKUTO-R M1 японской компании ispace состоится не ранее 28 ноября 2022 года. Об этом сообщает портал SpaceNews.

Луна

Первый лунный модуль частной японской компании будет запускаться с помощью ракеты Falcon 9 американской компании SpaceX. Стартовое окно открывается 28 ноября.

Космический аппарат будет двигаться к Луне в режиме низкого энергопотребления, поэтому полёт займёт более трёх месяцев. Планируется, что HAKUTO-R M1 совершит посадку на Луне в конце апреля 2023 года. Посадочный модуль должен доставить на поверхность спутника Земли полезную нагрузку нескольких организаций, включая космические агентства Японии и ОАЭ, а также коммерческие компании из Японии и Канады.

HAKUTO-R M1 станет первой лунной миссии для частной японской компании. В будущем в ispace рассчитывают использовать космические аппараты этого типа для доставки на поверхность луны различных грузов в интересах частных и государственных организаций.