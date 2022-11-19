Москва, 19 ноября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Комиссию по расследованию преступлений киевских боевиков призвал создать российский Совет по правам человека (СПЧ). Заявление постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека 19 ноября приводит пресс-служба совета в своём телеграм-канале.

Kremlin.ru Заседание СПЧ при президенте РФ (архивное фото)

«Мы призываем создать международную комиссию по расследованию преступлений военнослужащих ВСУ и воюющих на их стороне боевиков, провести всестороннее расследование всех известных фактов и добиться наказания виновных в соответствии с нормами международного и национального права», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в российском СПЧ осознают, что такие призывы к правозащитникам Европы могут остаться без ответа или же их оценки могут подвергаться корректировке путём давления со стороны политиков региона, как это уже неоднократно происходило.

«Наше обращение направлено в первую очередь к ООН и правозащитным организациям Азии, Африки и Латинской Америки», — добавляется в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник рассказал, что он знает имена и фамилии киевских боевиков, которые расстреляли российских военнопленных в селе Макеевка на территории республики.