Москва, , 13:21 — REGNUM В подразделении столичного Следственного комитета России приступили к следственным мероприятиям с подозреваемым в убийстве девушки на юго-западе Москвы, сообщает 19 ноября пресс-служба СК РФ.

Следственный комитет Yaroslavl.sledcom.ru

25-летний подозреваемый в убийстве жительницы Москвы был задержан 18 ноября в Тамбовской области. Сотрудники местного Следственного комитета СК РФ провели личный обыск подозреваемого, изъяв орудие преступления.

19 ноября подозреваемый доставлен в столицу для проведения дальнейшего расследования. В ближайшее время будут назначены требуемые экспертизы.

Уголовное дело по факту убийства молодой женщины в Москве возбуждено 18 ноября. Тело было обнаружено вблизи жилого дома, расположенного по Севастопольскому проспекту.