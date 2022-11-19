Врио главы ДНР заявил о продвижении сил ДНР по всей линии фронта

Донецк, , 13:15 — REGNUM В настоящее время силы Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) ведут продвижение по всей линии фронта. Об этом 19 ноября сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Флаг ДНР Цуканов М.В

«Наши подразделения продвигаются по всей линии фронта», — сказал он.

Также врио главы региона указал, что в данный момент можно сказать об улучшении обстановки в Майорске, Павловке и Угледаре.

При этом Пушилин добавил, что в Артёмовске «дом за домом, улица за улицей освобождается», невзирая на сложную ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французской газеты Le Monde написала, что во время зимнего периода уставшие от военных действий союзники Киева могут призвать отстранить от власти главу киевского режима В. Зеленского.