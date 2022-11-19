Донецк, 19 ноября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В настоящее время силы Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) ведут продвижение по всей линии фронта. Об этом 19 ноября сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Цуканов М.В Флаг ДНР

«Наши подразделения продвигаются по всей линии фронта», — сказал он.

Также врио главы региона указал, что в данный момент можно сказать об улучшении обстановки в Майорске, Павловке и Угледаре.

При этом Пушилин добавил, что в Артёмовске «дом за домом, улица за улицей освобождается», невзирая на сложную ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французская газета Le Monde написала, что во время зимнего периода уставшие от военных действий союзники Киева могут призвать отстранить от власти главу киевского режима В. Зеленского.