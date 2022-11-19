Париж, 19 ноября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Во время зимнего периода уставшие от военных действий союзники Киева могут призвать отстранить от власти главу киевского режима В. Зеленского. Об этом 19 ноября говорится в статье французской газеты Le Monde.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Зеленский

Утверждается, что зима якобы много раз помогала России победить своих врагов — «в борьбе против монголов, шведов, французов в 1812 году и немцев в 1941 году», и может вновь помочь Москве сегодня.

Также отмечается, ведение боевых действий зимой будет осложнено, а положение жителей территории УССР после ударов по объектам инфраструктуры ухудшится из-за перебоев с водо- и электроснабжением.

При этом добавляется, что также зима негативно отразится на настроении западных союзников Киева, жители стран которых страдают из-за прекращения поставок российского газа, общего удорожания нефти, газа, электроэнергии и дров, и станут чаще выражать свое недовольство конфликтом, который все меньше и меньше их касается.

Помимо того, уточняется, что ввиду этого европейцы будут призывать к урезанию усиливающейся разведывательной помощи, выступать против массовой подготовки боевиков ВСУ, а также против увеличивающихся поставок дорогостоящей наступательной техники.

Кроме того, указывается, что имеется несколько вариантов развития ситуации, которые будут более жёсткими при якобы возможном использовании Россией ядерного оружия на территории б. УССР или при «сохранении Киевом стратегической инициативы».

«В более мягком сценарии может оказаться, что потенциал воюющих сторон будет исчерпан: наступление зимы, замороженный конфликт, возможные переговоры и общая усталость — в том числе и прежде всего, усталость сторонников [Киева], которые будут настаивать на достижении договоренностей, даже на отстранении пламенного «слуги народа», — говорится в публикации (цитата по ИноСМИ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава киевского режима В. Зеленский заявил, что говоря о возможности проведения переговоров с Киевом Россия якобы не стремится к миру, а только намерена добиться «краткосрочного затишья» в военных действиях.