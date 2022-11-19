Бангкок, , 12:59 — REGNUM В предстоящие несколько лет мировую экономику ждут сильнейшие потрясения на фоне совпадения целого ряда негативных факторов, заявил заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов журналистам 19 ноября по итогам саммита АТЭС в Бангкоке.

Белоусов рассказал, что почти все представители крупнейших экономик АТЭС разделяют мнение о предстоящих потрясениях в мировой экономике. Он добавил, что в ближайшие годы сойдётся сразу несколько негативных трендов, что приведёт к «идеальному шторму».

Среди этих трендов заместитель председателя правительства РФ выделил рост протекционизма и создание препятствий для международной торговли. Другим важным фактором он назвал «долговой навес», выросший после кризиса 2009 года.

Белоусов добавил, что этот долговой навес не позволяет существенно повышать процентные ставки и использовать другие стандартные инструменты для подавления инфляции. Он объяснил, что при повышении ставок резко вырастет стоимость обслуживания долгов, что приведёт к банкротству крупнейших банков.

В качестве ещё одного долговременного тренда Белоусов назвал повышение цен. Всё это привело к росту неопределённости и хаотическому движению рынков.

Для решения этих проблем Белоусов порекомендовал снять торговые барьеры, финансовые ограничения и препятствия к распространению технологий. Он подытожил, что также требуется восстановление доверия, разблокировка движения инвестиций и ряд других мер.