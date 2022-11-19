Киев, 19 ноября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. По словам главы киевского режима В. Зеленского, говоря о возможности проведения переговоров с Киевом Россия якобы не стремится к миру, а только намерена добиться «краткосрочного затишья» в военных действиях. Он заявил об этом в ходе онлайн-выступления на международном форуме по безопасности в Галифаксе (Канада), видеозапись выступления опубликована 19 ноября в его телеграм-канале.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Зеленский

«Россия сейчас ищет краткосрочное затишье — паузу, чтобы восстановить силы. Кто-то может назвать это окончанием войны. Но такая пауза только усугубит ситуацию», — сказал он.

Также глава киевского режима отметил, что уступки Киева в территории и суверенитете не станут гарантией мира, при этом такие, как он считает, «аморальные» компромиссы станут, по его утверждению, причиной новых жертв.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решение о выходе из соглашения об учреждении Международного центра научной и технической информации (МЦНТИ), заключенного в Москве в 1969 году, было принято Киевом.