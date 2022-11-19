Пекин, , 12:44 — REGNUM США и ведущие страны Европы снизили накал антироссийских заявлений после падения ракет киевского режима на территорию Польши. Об этом пишет китайская газета Global Times.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Ракета киевских сил ПВО ударила по территории Польши вблизи села Пшеводув 15 ноября, унеся жизни двух человек. Киевский режим обвинил в инциденте российские вооружённые силы, однако позже лидеры США и Польши признали, что эти ракеты были запущены не российскими военными.

Авторы Global Times отмечают, что заявления лидеров США и ведущих европейских стран после этого инцидента резко контрастируют с предыдущими обвинениями в адрес России. Сотрудники Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета в комментарии изданию объяснили это тем, что «Запад во главе с США не хочет раздувать огонь до такой степени, что ему придется вступить в военное столкновение с Россией».

Эксперты добавили, что резкие заявления киевского режима на этом фоне вызвали неудовольствие у Запада. Отмечается, что терпение ведущих стран Запада стало истощаться ещё раньше из-за упорного отказа киевского режима от переговоров. Китайские эксперты подчеркнули, что этот инцидент продемонстрировал исключение возможности прямого конфликта НАТО с Россией.