Пекин, 19 ноября, 2022, 12:44 — ИА Регнум. США и ведущие страны Европы снизили накал антироссийских заявлений после падения ракет киевского режима на территорию Польши. Об этом пишет китайская газета Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Ракета киевских сил ПВО ударила по территории Польши вблизи села Пшеводув 15 ноября, унеся жизни двух человек. Киевский режим обвинил в инциденте российские вооружённые силы, однако позже лидеры США и Польши признали, что эти ракеты были запущены не российскими военными.

Авторы Global Times отмечают, что заявления лидеров США и ведущих европейских стран после этого инцидента резко контрастируют с предыдущими обвинениями в адрес России. Сотрудники Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета в комментарии изданию объяснили это тем, что «Запад во главе с США не хочет раздувать огонь до такой степени, что ему придется вступить в военное столкновение с Россией».

Эксперты добавили, что резкие заявления киевского режима на этом фоне вызвали неудовольствие у Запада. Отмечается, что терпение ведущих стран Запада стало истощаться ещё раньше из-за упорного отказа киевского режима от переговоров. Китайские эксперты подчеркнули, что этот инцидент продемонстрировал исключение возможности прямого конфликта НАТО с Россией.