Черкесск, , 19:28 — REGNUM Основной сезон субботников акции «Вода России», проводимой в поддержку национального проекта «Экология», почти подошел к концу, но отдельные команды волонтеров продолжают наводить порядок на берегах.

Река Василий Иванов © ИА REGNUM

В Карачаево-Черкесской Республике 27 школьников из команды «Юный эколог» МБОУ СОШ а. Зеюко и их два педагога воспользовались хорошей погодой и вышли на уборку побережья реки Малый зеленчук. Как сообщает платформа берегдобрыхдел. рф, участники акции очистили километр береговой линии и облагородили два родника — Ашабэпсынэ и Пхамфуко.

Одна из важных задач волонтеров «Воды России» — приведение в порядок территории вокруг родников. Эти водоемы имеют особую ценность, ведь служат источниками питьевой воды. Понимают это и ребята из отряда «Юный эколог» школы аула Зеюко, расположенного недалеко от реки Малый Зеленчук.

Общими усилиями им удалось собрать порядка 10 мешков хлама.

«Стихийные свалки, состоящие из всевозможных упаковок, стеклянной и пластиковой тары, строительного мусора портят не только внешний вид зон отдыха, но и природную экологию района. Они представляют опасность при возникновении пожаров, приводят к ухудшению санитарного состояния местности», — пояснила экоактивист Гульнара Саламатова.

Активисты собирают не только бытовой мусор, но и помогают с вывозом топляка. Топляк — большая проблема для водоемов. Если его не убрать, то со временем это приведет с замедлению течения реки. В ходе очередного субботника с берегов реки Шексна в Череповце Вологодской области распилили и вывезли 10 бревен.

Упавшие в реку бревна представляют опасность для пловцов и лодок. Кроме того, они стесняют течение реки, так как задерживают другой, более мелкий, мусор. В результате вокруг крупных бревен могут образовываться целые островки из песка, ила, глины и разного хлама. Со временем скопление топляка способно привести даже к замедлению течения реки, ее заиливанию и обмелению. Кроме того, древесина гниет и загрязняет воду. Извлекать топляк из водоемов — отдельная проблема: за бревнами приходится лезть в воду и распиливать их. Иногда нужна специальная техника.

Участниками акции стали волонтеры городского ЭКО штаба, сотрудники спасательной службы на водах, а также работники двух водохранилищ — Рыбинского и Шекснинского.

В этом году, по словам череповецких волонтеров, уровень воды в Шексне низкий и топляка очень много. Поэтому убирать его совершенно необходимо. Место для уборки — Октябрьский мост — экоактивисты выбрали неслучайно: здесь всегда много топляка да и мусора скапливается немало. В середине октября городской волонтерский ЭКО-штаб уже собрал под мостом 15 кубометров бытового хлама в рамках предыдущего субботника, необходимо было закрепить результат. Уборка топляка в ноябре стала в Череповце последним субботником в рамках акции «Вода России», завершающим аккордом перед зимними холодами. Теперь Шексна готова к ледоставу.

Национальный проект «Экология» объединяет целый ряд многолетних местных инициатив, связанных с большими и малыми водоемами. Это и Дни Енисея в Сибири, и День малых рек в Липецкой области, и День Волги. Один из примеров такой серии субботников, посвященных «малой родине» — акция «Чистый Танып +», которая с 2018 года проводится в Республике Башкортостан по инициативе местного эколога и экоактивиста Рината Сафина. В 2022 году в ней участвовали 11 районов Башкирии. Все они объединены рекой Быстрый Танып. Это крупнейшая водная артерия засушливых степей региона, от которой зависит благополучие всех жителей республики.

Символ акции по уборке берегов — желтый сом — рыба, живущая лишь в чистой воде. Штандарт с его изображением как эстафетную палочку передают друг другу районы-участники. Популярность инициативы растет с каждым годом: в 2018 все начиналось с 16 сельских поселений из 5 районов Республики Башкортостан. Тогда в акции участвовало чуть больше 1000 человек. В 2022 году количество участников выросло более чем в три раза.

«Суть проекта в очистке берегов реки, привлечении к этому благородному делу молодёжи, общественников, бизнеса, любого неравнодушного человека. Вода — один из важнейших источников жизни на земле. Люди должны помнить о дефиците пресной воды в мире и бережно относиться к водным источникам, их территориям, не загрязнять их. В рамках проекта мы решаем также нравственную задачу. В каждом населенном пункте есть родники и речки, куда мы бегали детьми по зеленой траве. Они являются знаковыми для местных жителей, предметом их гордости. По сути это истоки нашего патриотизма, любви к родному краю, стране», — рассказал эколог Ринат Сафин.

Сезон уборок 2022 года заверил экологический марафон «Подготовка к зимовке», состоявшийся 19 ноября. Он объединил сразу три региона: Пермский край, Московскую область и Краснодарский край. Места для субботников были выбраны неслучайно: водоемы и их побережья, популярные у туристов, более всего загрязнены. В рамках активисты убрали мусор, приводили в порядок территорию и вытаскивали упавшие в воду деревья.

Как сообщало ИА REGNUM, акция «Вода России», проводимая в поддержку нацпроекта «Экология», признана одной из крупнейших экологических инициатив в Российской Федерации. Уже девятый год она собирает жителей страны для участия в субботниках, объединив более 8 млн активистов из 85 субъектов. Этот сезон имеет все шансы стать особенным — в 2021 году к Акции присоединилось рекордные 1,1 млн волонтеров, а в 2022 году, по предварительным подсчетам, команду активистов уже пополнило почти столько же человек.

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