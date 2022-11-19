Брюссель, 19 ноября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Командование Североатлантического альянса (НАТО) назвало непрофессиональными российских истребителей, которые облетели проводившие в Балтийском море учения корабли НАТО. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба альянса.

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Как уточняет пресс-служба, инцидент произошёл утром 17 ноября, когда российские самолёты, по утверждению НАТО, пролетели над кораблями альянса на высоте 300 футов (91 метр) и расстоянии 80 ярдов (73 метра).

«НАТО сочла взаимодействие небезопасным и непрофессиональным, поскольку оно проводилось в опасной зоне, которая была задействована для учений по противовоздушной обороне, а также из-за высоты полёта и близости самолётов», — говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что военно-морское командование НАТО уточнило, что оно якобы «не стремится к конфронтации и не представляет угрозы».

Отметим, ранее в Минобороны РФ неоднократно заявляли, что полёты Воздушно-космических сил России осуществляются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.