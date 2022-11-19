Бангкок, , 12:18 — REGNUM Участники Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) осудили действия России на территории бывш. УССР решением большинства стран, отметив наличие в организации других взглядов и оценок ситуации. Об этом говорится в декларации, принятой по итогам встречи лидеров АТЭС в Таиланде.

АТЭС. 2018 Apec.org

Представители стран АТЭС провели личную встречу впервые за четыре года. Работа форума в Бангкоке прошла с 18 по 19 ноября.

Одной из тем встречи стала ситуация на территории бывш. УССР и её влияние на мировую экономику. Представители большинства стран АТЭС осудили действия России, заявив, что они ведут к росту инфляции, нарушают цепочки поставок, усиливают энергетическую и продовольственную нестабильность.

«Были и другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций», — говорится в декларации.

В заявлении подчёркивается, что АТЭС не является форумом для решения вопросов безопасности. При этом отмечается, что проблемы в сфере безопасности могут иметь серьёзные последствия для мировой экономики.

Саммит АТЭС в Бангкоке прошёл на уровне лидеров стран и глав делегаций. Главой российской делегации стал первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

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