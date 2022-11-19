Бойцы НМ ДНР отражают попытки атак боевиков ВСУ в Запорожской области

Мелитополь, , 12:14 — REGNUM Кадры с линии соприкосновения в Запорожской области, на которой отражают попытки атак боевиков ВСУ бойцы Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР), опубликовала 19 ноября пресс-служба НМ ДНР в своём телеграм-канале.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что военные НМ ДНР в Запорожской области удерживают оборону и отражают все попытки врага продвинуться вперёд.

«[Киевские] боевики регулярно пытаются атаковать. Тут до них совсем близко. Но наши парни всегда наготове. Отбиваем все атаки», — рассказал боец НМ ДНР с позывным «Ниндзя».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли посёлок Суземка в Брянской области.