В НМ ДНР рассказали об отражении попыток атак ВСУ в Запорожской области
Бойцы НМ ДНР отражают попытки атак боевиков ВСУ в Запорожской области
Мелитополь,
19 ноября 2022, 12:14 — REGNUM Кадры с линии соприкосновения в Запорожской области, на которой отражают попытки атак боевиков ВСУ бойцы Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР), опубликовала 19 ноября пресс-служба НМ ДНР в своём телеграм-канале.
ДНР
Иван Шилов © ИА REGNUM
Отмечается, что военные НМ ДНР в Запорожской области удерживают оборону и отражают все попытки врага продвинуться вперёд.
«[Киевские] боевики регулярно пытаются атаковать. Тут до них совсем близко. Но наши парни всегда наготове. Отбиваем все атаки», — рассказал боец НМ ДНР с позывным «Ниндзя».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли посёлок Суземка в Брянской области.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.