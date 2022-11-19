Посёлок Суземка, Брянская область, 19 ноября, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли посёлок Суземка в Брянской области. Об этом 19 ноября сообщает телеграм-канал «Подслушано Брянск».

Сайт объединения «Сибприбормаш» Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

«Подписчики сообщают: в Суземке очень громко. Идёт обстрел», — говорится в сообщении.

При этом, по данным телеграм-канала Mash, посёлок был обстрелян из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и при этом никто не пострадал.

Также отмечается, что в ходе обстрела получили повреждения задние школы и подстанция, в населённом пункте выключилось электричество.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее видеозапись нанесения артиллеристами Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) ударов по позициям вооружённых формирований режима Киева опубликовала пресс-служба НМ ЛНР.