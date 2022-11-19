Южно-Сахалинск, 19 ноября, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Временное, а затем постоянное жильё предоставят пострадавшим в результате взрыва в посёлке Тымовском на Сахалине власти региона. Об этом 19 ноября сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своём телеграм-канале.

Светлана Шаповалова Жилье

Как отметил глава региона, он провёл встречу с жителями посёлка, лишившихся жилья и имущества в результате взрыва газа в многоквартирном доме. При этом Лимаренко указал, что всем этим людям нужна помощь, так как они чуть не погибли и мгновенно лишились жилья.

«Никого из пострадавших в беде не оставим. Каждая семья получит материальную помощь. И самое главное, предоставим жильё. Сначала временное, а потом и постоянное. Немедленно будут выделены по 30 тысяч рублей от администрации города на неотложные нужды жильцам пострадавших квартир. Семьям, потерявшим жильё, выплатим по 500 тысяч рублей. Родственникам погибших выплатят по 1 миллиону рублей. Пострадавшим, которые сейчас находятся в больнице, выплатим по 400 тысяч рублей», — написал он в своём сообщении.

Также губернатор области отметил, что 19 ноября все нуждающиеся в месте для ночлега будут размещены в гостинице, а 20 ноября полиция начнёт выдачу необходимых справок по потере документов и поможет в их оперативном восстановлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, согласно предварительным данным, причиной взрыва в жилом доме в посёлке городского типа Тымовское в Сахалинской области стал 20-литровый газовый баллон.