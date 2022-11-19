Липецк, , 11:46 — REGNUM Компания «Моторинвест» запустила серийное производство и начала продажи электрического кроссовера Evolute i-Joy, собираемого в Липецкой области. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

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Evolute i-Joy оснащён электрическим мотором мощностью 163 л. с. Максимальная скорость кроссовера составляет 155 км/ч, автомобиль может пройти на одном заряде батареи более 400 км.

Электрокроссовер Evolute i-Joy стал второй моделью в линейке этого бренда. Продажи первой модели — седана Evolute i-Pro — стартовали месяцем ранее.

Далее производитель намерен расширить линейку электромобилей Evolute минивэном i-Van и кросс-купе i-Jet. До конца 2022 года на заводе в Липецкой области планируют собрать не менее двух тысяч электромобилей.

Производство электромобилей Evolute на заводе «Моторинвест» запущено в рамках специального инвестиционного контракта компании с правительством Липецкой области. До 2019 года на этом предприятии собирались автомобили китайского бренда Changan.

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