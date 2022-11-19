Москва, 19 ноября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Атаку на подведомственный Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) провели хакеры, которые не сумели получить доступ к закрытой информации и к критически важной инфраструктуре. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба ГРЧЦ.

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«Одну из наиболее агрессивных попыток проникновения мы начали отслеживать еще в прошлом месяце. Наша служба противодействия кибератакам зафиксировала применение нарушителями против нас ранее нигде не использовавшуюся уязвимость. Преступники не получили доступ ни к закрытой информации, ни к критически важной инфраструктуре», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также указывается, что, по данным ГРЧЦ, ситуация с кибератакой в целом была управляемой и в ее ходе велся анализ действий хакеров, которые находились в открытом контуре. При этом отмечается, что рабочие станции атакующих тоже не были зашифрованы и теперь у сотрудников указанного ФГУП имеется к ним доступ.

«Кибервзломщики практически ежедневно атакуют инфраструктуру ГРЧЦ. В отдельные периоды фиксируются более 10 различных атак в день», — пояснили в пресс-службе.

Отметим, ранее группировка хакеров «Киберпартизаны» заявила об атаке систем ГРЧЦ, утверждая, что в ее ходе ими якобы была взломана внутренняя сеть ГРЧЦ, похищены документы, переписки и почты сотрудников, а также зашифрованы рабочие станции и нанесён урон системам.