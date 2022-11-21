Москва, 21 ноября, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Единая информационная система добровольчества, созданная в России, благодаря нацпроекту «Образование», позволяет помогать не только людям, но и попавшим в беду животным.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Собака

Так, волонтёрское движение «Юность» МБОУ «Барано-Оренбургская СОШ ПМО» (Приморский край) оказало поддержку четвероногому другу учителя даной школы. Ещё весной 2022 года лабрадора — любимца педагога — сбил КамАЗ. Собака была в очень тяжёлом состоянии и не могла сама передвигаться, также хозяева были вынуждены поставить ей катетер. Лабрадор нуждался в разных обследованиях, которые требовали немалых денежных затрат. Активисты волонтёрского движения «Юность» организовали сбор денег, которые были потрачены на лечение собаки. Сейчас Крис (лабрадор) может без чьей-либо помощи передвигаться и даже гулять.

Региональный фонд «Рука помощи бездомным животным» (Пенза) начал свою работу 18 ноября 2013 года, помогает создать комфортную городскую среду для жизни как человека, так и животного, которое является полноправным членом экосистемы. За это время сотрудники и волонтеры фонда помогли 20 153 безнадзорным животным

В фонде реализуются несколько программ оказания как системной, так и адресной помощи безнадзорным животным — и все это становится возможным вместе с неравнодушными жителями региона. Программа «Питомец — шанс на счастье» включает в себя длительную передержку уличного животного, оказание ему необходимой ветеринарной помощи и последующую вакцинацию, реабилитацию, социализацию и пристройство в семью.

Важно, что в фонде животные могут получить квалифицированную медицинскую помощь даже в тяжелых случаях — чаще всего, животные страдают из-за жестокости человека, в меньшей степени из-за несчастных случаев. Всего за девять лет фонд помог 4 435 травмированным кошкам и собакам.

«Мир меняют люди! Вот уже девять лет мы ежедневно делаем небольшие, но уверенные шаги в этом направлении. В 2013 году мы начали с коллектива из двух сотрудников, а сегодня «Рука помощи бездомным животным» — это одна из крупнейших в России среди некоммерческих организаций в зоозащитном секторе. В планах у фонда — открыть современный центр работы с животными, который позволит окружить заботой и вниманием всех наших хвостатых подопечных.

В этом году мы сделали большое дело: фонд приобрел в собственность земельный участок и помещения, которые подходят для реализации наших планов, и к строительству центра мы планируем приступить в новом 2023 году», — отметила исполнительный директор фонда «Рука помощи бездомных животных Дарья Жалнина.

В начале ноября 2022 года в Региональном центре «серебряного» волонтерства Самарской области волонтеры «серебряного» возраста сшили и передали лежаки и матрасы для животных городского приюта «Твои друзья».

«Приюты для животных нуждаются во многом, им нужно помогать. Вот и мы, волонтёры «Серебряного актива Самарской области» решили сшить коврики и подстилки для собак и кошек, так как не во всех приютах есть тёплые помещения», — делится своим мнением волонтер «серебряного» возраста Людмила Бородачёва.

Деятельность волонтеров «серебряного» возраста реализуется СРМОО «Центр социальных проектов» при поддержке Фонда президентских грантов.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря национальному проекту «Образование», происходит вовлечение граждан в волонтерскую деятельность через центры добровольчества, создаваемые на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений.

Действует единая информационная система добровольчества, проводятся конкурсы и образовательные программы.