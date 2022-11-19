В жилом доме в Тымовском мог взорваться баллон с газом

Южно-Сахалинск, , 11:32 — REGNUM Согласно предварительным данным, причиной взрыва в жилом доме в посёлке городского типа Тымовское в Сахалинской области стал 20-литровый газовый баллон. Об этом 19 ноября сообщили в экстренных службах.

Газовый баллон Gaz-kom.ru

«Предварительно, взорвался 20-литровый газовый баллон, находившийся на балконе. Баллоны такого объема запрещено ставить в жилых помещениях, разрешены только объёмом до пяти литров», — приводит слова представителя ТАСС.

Также уточняется, что названный баллон, по основной версии, подключили к плите для приготовления пищи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ведомства Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат Следственного комитета России дело об обрушении жилого дома в Тымовском на Сахалине, в котором, согласно предварительным данным, произошёл взрыв бытового газа.