Артиллеристы НМ ЛНР нанесли удары по позициям киевских боевиков

Луганск, , 11:16 — REGNUM Видеозапись нанесения артиллеристами Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) ударов по позициям вооружённых формирований режима Киева опубликовала 19 ноября пресс-служба НМ ЛНР в своём телеграм-канале.

ЛНР Lug-info.com

На выложенных в интернет кадрах запечатлено как расчеты реактивной артиллерии наносят удары по позициям киевских нацистов, также показано, как выпущенные в ходе этого ракеты достигают цели.

При этом в НМ ЛНР уточнили, что таким образом они поздравили боевиков ВСУ с Днём ракетных войск и артиллерии России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее опасным назвал лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов требование МАГАТЭ вернуть Запорожскую АЭС Киеву.