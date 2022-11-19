НМ ЛНР показала кадры ударов артиллеристов по позициям ВСУ
Артиллеристы НМ ЛНР нанесли удары по позициям киевских боевиков
Луганск,
19 ноября 2022, 11:16 — REGNUM Видеозапись нанесения артиллеристами Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) ударов по позициям вооружённых формирований режима Киева опубликовала 19 ноября пресс-служба НМ ЛНР в своём телеграм-канале.
На выложенных в интернет кадрах запечатлено как расчеты реактивной артиллерии наносят удары по позициям киевских нацистов, также показано, как выпущенные в ходе этого ракеты достигают цели.
При этом в НМ ЛНР уточнили, что таким образом они поздравили боевиков ВСУ с Днём ракетных войск и артиллерии России.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее опасным назвал лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов требование МАГАТЭ вернуть Запорожскую АЭС Киеву.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.