Луганск, 19 ноября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Видеозапись нанесения артиллеристами Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) ударов по позициям вооружённых формирований режима Киева опубликовала 19 ноября пресс-служба НМ ЛНР в своём телеграм-канале.

Lug-info.com ЛНР

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как расчеты реактивной артиллерии наносят удары по позициям киевских нацистов, также показано, как выпущенные в ходе этого ракеты достигают цели.

При этом в НМ ЛНР уточнили, что таким образом они поздравили боевиков ВСУ с Днём ракетных войск и артиллерии России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее опасным назвал лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов требование МАГАТЭ вернуть Запорожскую АЭС Киеву.