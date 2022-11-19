НМ ЛНР показала кадры ударов артиллеристов по позициям ВСУ
Артиллеристы НМ ЛНР нанесли удары по позициям киевских боевиков
Луганск, 19 ноября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Видеозапись нанесения артиллеристами Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) ударов по позициям вооружённых формирований режима Киева опубликовала 19 ноября пресс-служба НМ ЛНР в своём телеграм-канале.
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На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как расчеты реактивной артиллерии наносят удары по позициям киевских нацистов, также показано, как выпущенные в ходе этого ракеты достигают цели.
При этом в НМ ЛНР уточнили, что таким образом они поздравили боевиков ВСУ с Днём ракетных войск и артиллерии России.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее опасным назвал лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов требование МАГАТЭ вернуть Запорожскую АЭС Киеву.