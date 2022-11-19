Тель-Авив, Израиль, 19 ноября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Новая парламентская коалиция в Израиле может внести изменения в закон о репатриации, что затронет десятки тысяч проживающих там выходцев из России. Об этом рассказал израильский адвокат, член общественного совета Российского еврейского конгресса (РЕК) Эли Гервиц 19 ноября РИА Новости.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Израиль

Гервиц напомнил, что право на репатриацию евреев в Израиль провозглашено в Законе о возвращении, принятом в 1950 году. В соответствии с этим законом право на получение гражданства Израиля получают выходцы из других стран, признаваемые как евреи на основе религиозного закона Галаха. Это право также распространяется на детей и внуков таких евреев.

Адвокат отметил, что ранее израильские политики неоднократно призывали внести изменения в Закон о возвращении. Некоторые из них могут войти в формирующуюся парламентскую коалицию, что может привести к пересмотру закона.

Член общественного совета РЕК добавил, что отмена правила о распространении права на репатриацию на внуков может затронуть десятки тысяч выходцев из стран бывшего СССР. Для этого должен быть принят новый законодательный акт, который будет иметь обратную силу.