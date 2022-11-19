Маск предложил разблокировать аккаунт Трампа в соцсети Twitter

Вашингтон, , 11:06 — REGNUM Голосование по поводу возможности восстановления аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter запустил 18 ноября на своей странице в указанной соцсети её новый владелец — американский бизнесмен и мультимиллиардер Илон Маск.

Илон Маск JD Lasica

«Vox populi vox Dei (лат. «Глас народа — глас Божий» — прим. ред.)», — написал в своём комментарии к посту с голосованием Маск.

При этом на данный момент в пользу восстановления аккаунта бывшего американского лидера в соцсети Twitter высказалось более половины проголосовавших.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президента США Трампа навсегда лишили доступа к Twitter и к ряду других социальных сетей в связи со штурмом сторонниками экс-президента здания Капитолия в январе 2021 года из-за несогласия с результатами президентских выборов.